Forum Magnesia'dan binlerce hediye sürprizi

Manisalılar, Forum Magnesia'da kurulacak olan 'Hediye Kabini'yle binlerce hediyeden birine sahip olma fırsatını yakalayarak alışveriş keyiflerini taçlandıracak.

Manisa'nın çekim merkezi Forum Magnesia, 24 - 31 Aralık tarihleri arasında yılbaşı alışverişine gelen tüm misafirlerini Hediye Kabini sürpriziyle sevindirecek. Tek seferde 350 TL veya toplamda 500 TL alışveriş yapan herkes anında Hediye Kabini'ne girerek binlerce hediyeden birini seçmeye hak kazanacak. Yapacakları alışverişle 'Hediye Kabini' oyununa katılmaya hak kazanacak olan vatandaşlar, kabinde uçuşan çekleri yakalayarak, çekin üzerinde yazan hediyeye anında sahip olacak.

AVM yönetimi, cep telefonundan tablete, küçük ev aletlerinden yakıt kartlarına binlerce sürpriz hediyeden birine sahip olmak isteyen herkesi, yılbaşı alışverişi için Forum Magnesia'ya davet etti.