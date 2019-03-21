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Forum Magnesia'dan tüm çocuklara davet

23-24 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Forum Magnesia’yı ziyaret edecek minikler, dev planetaryumda gök cisimlerini keşfetme imkanı bulacak.

23-24 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Forum Magnesia'yı ziyaret edecek minikler, dev planetaryumda gök cisimlerini keşfetme imkanı bulacak.


Forum Magnesia, Doğa Koleji işbirliğiyle ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, gezegen ve gök cisimlerinin görüntüsünün özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryum alanında gökyüzünü keşfedecek çocuklar keyifli ve verimli zaman geçirecek.


Manisa'nın eğlence ve çekim merkezi Forum Magnesia, minik misafirlerini evrende keyifli bir yolculuğa davet ediyor. 23-24 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Doğa Koleji işbirliğiyle Forum Magnesia'ya kurulacak olan şişme planetaryum, çocuklara gök cisimlerini inceleme ve yakından tanıma imkanı sunacak.


Forum Magnesia yönetimi evrenin büyüleyici görsel şölenine tanık olmak, yaşıtlarıyla beraber hem eğlenceli hem de eğitici bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm çocukları, Forum Magnesia'ya davet etti.

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