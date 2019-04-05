Forum Magnesia'nın ışıkları gelecek için azaltılacak

Dünya saati etkinliğine Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi de destek verecek. WWF-Türkiye tarafından, küresel iklim değişikliği ile tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Dünya Saati etkinliği için alışveriş merkezi ışıkları bir saat boyunca azaltılacak. 2007 yılından bu yana iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak üzere WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliği için alışveriş merkezinde 20.30 - 21.30 saatleri arasında bir saat boyunca ışıklar azaltılacak. Bu yıl “doğa ve insan için yeni bir başlangıç” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, WWF-Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla küresel olarak düzenleniyor.