Fotoğraf Kafe'de edebiyat şöleni yaşanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 'Yaşam ışığım fotoğraf' Projesi kapsamında, Fotoğraf Kafe'de 17 Mayıs Cuma akşamı 21.30'da yazar Engin Topuz ve yazar Orhan Haşim Elmalı'nın sunumlarıyla 'Bir tat edebiyat' söyleşisi düzenlenecek.

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD)'un Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 'Yaşam ışığım fotoğraf' Projesi kapsamında, açtığı Fotoğraf Kafe'de edebiyat söyleşisi gerçekleştirilecek. 17 Mayıs Cuma akşamı 21.30'da yazar Engin Topuz ve yazar Orhan Haşim Elmalı'nın sunumlarıyla 'Bir tat edebiyat' söyleşisi yapılacak.

Tüm edebiyat severlerin katılımının beklendiği söyleşiye katılanlar edebiyata doyacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Fotoğraf Kafemizde, halkımızı yazarlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Sanat için çıktığımız bu yolda, fotoğraf, kitap, sinema ve edebiyat ağırlıklı programlarımız devam edecek. Öncelikle Manisalı Yazarlarımıza ağırlık verdiğimiz söyleşimize herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.