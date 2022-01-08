Fotoğraf kursiyerlerine Ahmet Hamdi Bey anlatıldı

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi'nde ziyaretçilere aktarılan ilçenin sembollerinden birisi olan Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey, bu kez Halk Eğitimi Merkezinin fotoğrafçılık kursiyerlerine aktarıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezinin fotoğrafçılık kursunun talebi üzerine Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından kursiyerlere Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey hakkında bir sunum yapıldı. 1928 yılında Turgutlu'ya gelerek burada fotoğrafçılığa başlayan Ahmet Hamdi Bey (Yenice), ilçenin 1930'lu ve 40'lı yıllardaki sosyal ve kültürel yaşamından günümüze kalan belge niteliğindeki fotoğraflarıyla tanınıyor. Aynı zamanda müzisyen olan Ahmet Hamdi Bey, çok yönlülüğü ile de ilçenin uzun bir dönemine damga vurmuş durumda. Turgutlu Kent Müzesi'nin birkaç farklı noktasında değinilen Ahmet Hamdi Bey, fotoğrafçılık kursiyerlerine yaşamı ve eserlerinden örneklerle aktarıldı. Sunumda Ahmet Hamdi Bey'in belgesel fotoğrafçılık ve fotoğrafın belgesel değeri konularındaki değeri üzerinde ayrıca durulurken fotoğraf çözümlemeleri ile sunum tamamlandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Kent tarihimizin en önemli isimlerinden biri olan, çektiği fotoğraflar ve bıraktığı eserlerle geçmişimizi bugünlere aktaran Ahmet Hamdi Bey'in gençlerimiz tarafından tanınmasını sağlayan Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla ve bu önemli sunumda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.