Fotoğrafçılar kayıt dışından şikayetçi

Manisa'nın Salihli ilçesinde profesyonel ve vergiye tabi fotoğrafçılar, korsan tabir edilen kayıt dışı fotoğraf ve kameramanlara karşı İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ile birlikte Salihli Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı'yı ziyaret etti.

En önemli gündem maddesinin korsan fotoğrafçılar olduğu ziyarette, vergiye tabi olmayan, ancak düğün ve her türlü cemiyetlerde ücret karşılığı fotoğraf ve kamera çekimi yapan kişilere karşı tedbir alınması istendi. Ziyarette konuşan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, “Bu meslek manevi değeri yüksek bir meslek. Hepimiz, geçmişimizi, anılarımızı sizlerin ellerinden çıkan eserlerle takip ediyoruz. Kimi zaman hüzünlenerek kimi zaman ise sevinçle o fotoğraflara bakıyoruz, sizlerin sayesinde geçmişimizi yaşıyoruz” dedi.

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ise stüdyo fotoğrafçıları olarak vergi ödemeyen ve korsan çalışan fotoğrafçılar yüzünden mağdur olduklarını dile getirdi.