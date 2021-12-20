Fotoğrafçılık kursiyerlerinin gözüyle Spil Dağı

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından "Tabiat Turizmi" etkinlikleri kapsamında, fotoğrafçılık eğitimi alan kamu kurum personelleri milli parkta fotoğraf çekim etkinliği düzenlendi.

Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde Manisa Gazeteciler Cemiyeti ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneğinin katkılarıyla kamu kurumlarının basın birimleri çalışanlarına yönelik düzenlenen fotoğrafçılık kursiyerleri Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü'nün misafiri oldu. Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından "Tabiat Turizmi" etkinlikleri kapsamında bir araya gelen kursiyerler kurs eğitmeni Turgay Duyar ile birlikte karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkını fotoğrafladı.

Spil Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezinde gerçekleşen programda, Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı tarafından sunum eşliğinde kursiyerlere milli parkın fauno ve florası tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, şimdiye kadar Tabiat Turizmi etkinlikleri kapsamında birçok gurubu misafir ettiklerini belirterek “Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde eğitim alan kursiyerler, Milli Parkımızı ziyarete geldiler. Hem Milli Parkı'mızı tanıttık, burasının doğa güzelliğini, İzmir ve Manisa'nın en özel yerini, bundan sonraki hayatlarında da hatırlayacak şekilde tanıdılar ve beyaza bürünmüş halini de fotoğraflama şansını yakaladılar” diye konuştu.

Yapılan tanıtım sonrasında fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, beyaza bürünmüş olan Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde fotoğraf çekimi yaptılar.