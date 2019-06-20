İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni patlayan hafriyat kamyonu beton elektrik direğini devirdi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, ekipler olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Kaza, Uncubozköy Mahallesi 5518. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri E. (46) idaresindeki 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni patladı. Sürücüsünün durduramadığı kamyon, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan direği gören vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Nuri E. ayakta tedavi edilirken, olay yerine gelen emniyet güçleri sokak ile bağlantı yolları araç trafiği ve yaya geçişine kapattı. Gediz Elektrik Dağıtım şirketine bağlı yetkililer de olay yerine gelerek, bölgedeki elektrik akımını keserek tedbir aldı. Kamyonun içindeki hafriyat kepçe yardımıyla başka bir kamyona aktarıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla freni patlayan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.