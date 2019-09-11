Futbolda altyapı çalışmaları sürüyor

Altyapı sporcuları geleceğin sporcusu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Altyapıya önem veren ve önemli sporcular yetiştiren Yunusemre Belediyespor, 2019 - 2020 sezonu altyapı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Altyapı çalışmalarının tüm yaş gruplarında sürdüğünü belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Futbol Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk, "Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak 2006 - 2007 doğumlu seçmelere katılan ve seçilen sporcular kulübümüz yaş gruplarına dahil edilerek, çalışmalara başlamıştır. Altyapımızda 2019 - 2020 sezonu çalışmaları tüm yaş gruplarında devam ediyor." açıklamasını yaptı.