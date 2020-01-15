Futboldan ilham aldılar ‘Kitap Ligi' kurdular

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başta futbol olmak üzere spor liglerinden ilham alınarak ‘Kitap Ligi' kuruldu. Spor liglerinden örnek alınarak kurulan ligde, öğrenciler başarı durumlarına göre liglerde yer alacak.

Manisa Valiliği'nin başlattığı proje kapsamında öğrenciler arasında kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla farklı bir projeye imza atan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, spor liglerinden yola çıkarak ‘kitap ligi' oluşturdu. Lise öğrencileri arasında okunan kitaplar ile ilgili yapılacak ölçme ve değerlendirme sınavları ile öğrenciler aynı futbol liglerinde olduğu gibi, şampiyonlar ligi, süper lig, birinci lig ve amatör lig gibi gruplarda yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen lise düzeyinde yapılan projenin kitap dağıtımı töreni ise, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Kula'daki lise müdürlerinin katıldığı kitap dağıtım programına katılan Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'den bilgiler aldı. Valilik tarafından başlatılan ve İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen projeye Kula'da da çeşitli etkinliklerle destek verdiklerini ifade eden Kaymakam Kemal Duru, spor liglerinden örnek alınarak oluşturulan bu projenin oldukça verimli olacağına dikkat çekti. Özellikle lise çağındaki öğrencilerin birbirleri arasındaki yarışmaya heyecan katarak, öğrencilerin zevkle kitap okumaya yönlendirilmesi açısından oldukça önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Kaymakam Duru, projede emeği geçenlere ve büyük destek sağlayan Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Kitap okuma alışkanlığının öğrencilere aşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çeşitli projeler hazırladığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ise, bu kapsamda spor müsabakalarından esinlenerek ‘kitap ligi' kurduklarını söyledi. Öğrencilerin kendi aralarındaki kitap okuma yarışına heyecan katacak yeni proje ile kitap okumanın önemini vurgulayacaklarını kaydeden Sümen, projede emeği geçenlere teşekkür etti.