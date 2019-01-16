Galericiler sınavda ter döküyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi tarafından ikinci el galericilik yapanlara yönelik gerçekleştirilen sınavın ikinci aşamasında başarılı olanlar sertifika ve kimlik belgesi almaya hak kazanacak.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 13 Ağustos 2018 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan galericilere yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Birinci aşaması geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki sınavın ikinci aşaması devam ediyor. Salihli'nin yanı sıra, Kula, Selendi, Demirci, Turgutlu, Ahmetli, Köprübaşı gibi yakın ilçelerde faaliyet gösteren galericiler de Salihli TSO'daki sınava katılıyor.

'Seviye 4' ve 'Seviye 5' belgelerini almak için Salihli TSO'nun Meclis Salonu'nda yazılı sınava giren galericiler, daha sonra uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Toplam 355 kişiye, 5 gün boyunca TOBB'un iştiraki olan MEYBEM uzmanları tarafından iş güvenliği ve kendi alanlarına yönelik yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Yetki belgesi sınavının büyük ilgi gördüğünü belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Duyurunun iyi yapılmış olması nedeniyle, sadece Salihli'den değil, civardan da büyük taleple karşılaştık. Manisa'da bile 100 civarında olan katılımcı sayısı bizde 350'yi aştı. Oda olarak böyle bir hizmete aracılık ettiğimiz için mutluyuz. Talep oldukça yeni sınavlar organize etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yeni yönetmelik doğrultusunda verilecek olan yeterlilik belgeleriyle ilgili sınav, MEYBEM yetkilileri Mahmut Nedim Gökdemir ve Arif Hakan Yalçın tarafından uygulandı. Başarılı olanlar satış danışmanı veya satış sorumlusu sertifikası ve kimliği almaya hak kazanacak.