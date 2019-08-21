Garnizon Komutanı Şahin Akhisarspor'a başarılar diledi

Lig'de mücadele veren Akhisarspor'u ziyaret ederek ligde başarılar diledi.

Lig'de mücadele veren Akhisarspor'u ziyaret etti. Heyet ilk olarak Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu ekibini ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Adanaspor maçında iyi oyun sergileyerek galibiyet ile lige başlayan Akhisarspor oyuncularını tebrik eden Albay Şahin, Akhisarsporlu oyuncu Aykut Çeviker'e baklava ikramında bulundu.