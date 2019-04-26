Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Bilgiç'e ziyaret

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, yönetimiyle birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i makamında ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetimini ağırladı. Ziyarette başkan yardımcısı Murat Yalçın, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Hakkı Özbayır, Zerrin Ağar, Ertan Korkmaz, Ali Bozkurt ve Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Ünsal da hazır bulundu. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Emniyet Müdürü Bilgiç ve polis teşkilatına başarı dilediğinde bulundu.

Başkan Filizkan, polislerle gazetecilerin birçok etkinlik ve olayda beraber çalıştığına dikkat çekerek, “Emniyet güçleri asayişi sağlamak için çalışırken bizler de olayları en doğru, tarafsız ve hızlı biçimde kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Omuz omuza görev yapıyoruz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de gazetecilerin zor şartlar altında özveriyle görev yaptıklarına dikkat çekti. Bilgiç, Başkan Filizkan ve yeni yönetimi göreve seçilmelerinden dolayı kutladı.

Ziyaretin ardından yeni emniyet binası gezildi.