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Gazeteciler sordu Başkan Dutlulu cevapladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile buluşarak yılsonu değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda Başkan Besim Dutlulu, gazetecilerin sorularını tüm şeffaflığıyla cevapladı.


Şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu. Gazeteciler, kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltirken, Başkan Dutlulu soruları tek tek yanıtladı.


2020 yılında tüm zorluklara rağmen hizmet üretmeye ve projelerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, 2021 yılında daha çok çalışacaklarını ve sağlıklı günlere kavuşmayı dilediğini söyledi.


2020 yılında, belediyecilik hizmetleri açısından Akhisar Belediyesi'nin başarılı bir sınav verdiğini ifade eden Başkan Dutlulu, Akhisar halkının duyduğu memnuniyetin her zaman kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu ve çalışma gücü verdiğini söyledi.


Yaklaşık 2 saat süren gazetecilerle buluşma toplantısı Başkan Dutlulu'nun yeni yıl dilekleri ile son buldu. ‘2021 yılının Akhisar için, geçtiğimiz yıllardan çok daha güzel olması en büyük dileğimdir' diyen Başkan Dutlulu, “Özlediğimiz güzel ve sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle, tüm Akhisarlıların yeni yılını şimdiden kutlarım” dedi.

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