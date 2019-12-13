Gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu gerçekleştirildi

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, anne ve bebek ölümlerini azaltmak ve kadın ruh sağlığını psikolojik açıdan değerlendirmek amacıyla 'Perinatal (Gebelik ve Doğum Sonrası) Psikiyatri' konulu sempozyum gerçekleştirildi. Ruh sağlığının iyileştirici gücünün vurgulandığı sempozyumda, gebe ve lohusaların mutlaka bir psikiyatrist tarafından değerlendirilmesinin yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz, kadın ruh sağlığının psikiyatri içerisinde çok önemli bir alan olduğunu kaydetti. Cengisiz, “Genelde insanı merkeze alan bir bilim dalı olmasına rağmen olay kadın olduğu zaman gerçekten bu psikiyatrinin anlama çabası daha da kompleks bir hale gelmekte. Kadının hayatında gerçekleşen istenmeyen gebelikler, bazen istenmesine rağmen tekrarlayan düşükler ve bunun gibi gerçekten kompleks bir çok durum olmakta. Kadın eğer üreme yeteneğini ya da kendi var oluşunu bloke eden durumlarla karşılaştığı zaman inanılmaz bir etkilenme içerisine giriyor. Onun için böyle bir sempozyum düzenlemeye karar verdik” dedi.

Manisa'da 2 yıldır görev yaptığını kaydeden Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, ilk yıllarda anne ve bebek ölümlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu duruma çok üzüldüğünü söyleyen Yemenici, “Ege'nin böyle güzide bir ilinin anne ve bebek ölüm oranlarının yüksek olması, Türkiye ortalamasına yakın olması beni gerçekten üzmüştü. O dönem ilk toplantımız anne ve bebek ölümleri üzerineydi. En önemli görevimiz devlet olarak, bakanlık olarak anne ve bebek sağlığı. Bu iki gösterge hem ülkelerin gelişmişlik düzeyi, hem sağlıklı nesiller, hem iyi bir toplum olmanın en önemli kuralıdır. Anne ölümlerinin azalması noktasında Manisa'da iyi bir noktaya geldiğimizi zannediyorum ama bebek ölümlerinin azalmasında istediğimiz düzeyi yakalayamadık. İşte bunun da birçok sebepleri var” diye konuştu.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı ise, 2018-2019 yılında taramalarda 219 gebenin tarandığını ifade etti. 219 gebede psikologlar tarafından yapılan testlerde 78 kişinin üst basamağa sevkinin gerçekleştiğini belirten Arıcı, “O zaman da anlaşıldı ki gebelerimizin ve lohusalarımızın mutlaka bir psikiyatri tarafından değerlendirilmesinin yapılmasını gerektiğini gördük” dedi.

Sempozyumda ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirdi.