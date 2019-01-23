Gediz Kavşağı'nda mutabakat sağlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gediz Kavşağı'nda kurumlar arası mutabakatın sağlandığını ve projenin 2021 yılında büyük oranda tamamlanacağını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son dönemde Manisa'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa'yı yakından ilgilendiren Gediz Kavşağı'nın yapımı konusunda Devlet Demir Yolları, Karayollorı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasındaki mutabakatın sağlandığını duyuran Ergün, yaklaşık 4 yıldır Gediz Kavşağının yapımı noktasında çalışmaların olduğunu ve projenin 2021 yılında büyük ihtimalle hayata geçeceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu dönem uğraştığımız en büyük problemlerden bir tanesi Gediz Kavşağı oldu. Karayolları ve Devlet Demir Yolları, her iki kurum da Gediz Kavşağı için yıllar öncesi yonca projesi yapmıştı. Ancak ortaya çıkan büyük maliyetli kamulaştırmalar yapılamadığı için projeler askıya alındı. Burada, 18 uygulaması yapalım görüşmeleri yapıldı. 2014 yılında imar planları geçmediği için halledilemedi. 2014 yılında seçime iki ay kala, imar planları geçmiş olsaydı oradaki kavşağın başlama durumu olabilirdi. O dönem hızlı tren projesi, Manisa'nın içinden geçecekti. Konuyla ilgili tereddütlerimizi dile getirdik ve gerekli müdahaleleri yaptık. Aradan 1 sene geçti. Devlet Demir Yolları, güzergahta yapılacak olan 8 tane kavşağın maliyetinin yüksek olduğunu anladığı için proje çevre yoluna alındı. Devlet Demir Yolları'nın proje hattı garajın yanına gelince benim geçiş önceliğim var dedi, Karayolları yoncası iptal oldu. Devlet Demir Yolları da Atıksu Arıtma Tesisinin yakınında bir yeri inme istasyonu olarak belirledi. Biz bunun mümkün olmadığını, yolcuların yeni garajın yakınında bir yerde inmesinin doğru olacağını ifade ettik. Görüşmeler sürdü. Sağolsun Genel Sekreterimiz Aytaç Yalçınkaya'nın çok büyük emekleri vardır. Devlet Demir Yollarının hızlı tren istasyonu garajın yanına monte ettirildi. Karayolları proje yaptı. İki kurumu bir araya getirttik. İzmir ve Ankara nezdinde görüşmeler yapıldı. Karayolları da bu işleri netleştirince yeni projelerin çizimi başladı. İnşallah yaza kadar bitecek. Karayolları bütçesini ayırdığı takdirde kamulaştırma ve geçiş noktalarını ortak çalıştık. Artık, yapım ihalesine çıkılacak. Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışı esnasında Karayolları Bölge Müdüründen aldığım bilgi; projelerin hazırlandığı yönünde oldu. 2019 Haziran'da ihalesine çıkacağız. 2020-2021 gibi biter diye hedefliyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuk olduğu programda eski garajın bulunduğu alana yapılması planlanan Eski Garaj Yeni Proje'nin fesih noktasında olduğunu duyurdu. Projenin altlık çalışmalarının 2015 yılında ulusal çapta yaptıkları bir proje yarışması ile start aldığını daha sonra Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli mimarları arasında yer alan Emre Arolat ile yaklaşık 2 sene süren çalışmaların ardından projenin hazırlandığını hatırlatan Başkan Ergün, “2015 yılında ulusal çapta bir proje yarışması yaptık. 110 proje katıldı. Birincilik kazanan kişiyi çağırdığımızda çok büyük bir rakam istedi. Biz rakamı görünce bu işten vazgeçtik. Bir hayır varmış işin iptalinde. Daha sonrasında Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi mimarlarından olan Emre Arolat, ile görüşmelerimiz başladı. Kendisinin çok bilinen, çok büyük projeleri var. Emre Arolat ile, aşağı yukarı bir buçuk sene oranın planlaması ile uğraşıldı. Detayları görüştük. 165 bin metrekareden fazla bir inşaat alanı orası. Bin 800 araçlık yer altında otoparkı olan ki bence; Manisa'nın otopark sorunu yüzde 70 çözülmüş olacaktı. Üstünde belediye binası, resim sanat sergilerinin yapılacağı şeffaf binalar mevcuttu. 1200-600-200 kişilik salonlar, mağazalar, 1000 tezgahlı pazaryeri, kafeteryalar, kütüphanesi ile birlikte, Manisa'nın bana göre 50 senesini taşıyacağı bir belediye binası olacaktı. Tabii, büyük bir maliyet. 2015'den beri İller Bankası nezdinde kredisini alamadık. 3 gün önce Resmi Gazetede buranın fesih yapma yetkisi yayınlandı. Eski Garaj Yeni Projenin ihalesini yapmıştık. Gelen fiyat artışları ile 450-500 milyonluk yatırımdır. Gelirimiz bunu yapmaya müsait değil. Cuma günü resmi gazetede çıkan kanuna istinaden, şu anda müteahhitle karşılıklı feshetme noktasındayız. Firma o işe başladığında 3 sene sürecektir. Her ay oraya yaklaşık 20 milyon lira para bulmak zorundasınız. Bu işler taşıma su ile olmuyor. Şimdilik fesih noktasında. Önümüzdeki süreç farklı alternatifleri getirir mi, onu bilemiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, iyileştiği takdirde Manisa Prime yabancı kaynaklı yatırımcılara 450-500 milyon gibi bir bedelle satılırsa, oradaki girdiyi yatırıma aktaracağız. Bir diğer alternatif Soma BIS olabilir. 250 milyon lira harca, 500 milyon liraya sat. Gelen 500 milyon lira, diğer yatırımlara aktarılır başka yatırımları sürdürürüz. Fakat eski garajın bu şartlarda yapılması mümkün değil” diye konuştu.