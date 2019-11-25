İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de su seviyesi düştü elle balık avladılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri’nin aktığı bölgede suların çekilmesi sonucu elle balık tutulmaya başlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin aktığı bölgede suların çekilmesi sonucu elle balık tutulmaya başlandı. Yağışların az olması nehirde suların çekilmesine neden olurken su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşlar tarafından elle avlanmaya başladı.


Ege'nin en büyük nehirlerinden Gediz'de yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düştü. Nehrin Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nden geçen bölümünde su içinde adacıklar oluşurken bölgede ikamet eden vatandaşlar, ellerini ve süzgeç kepçeleri kullanarak sudaki balıkları tutmaya başladı.


Daha önce de böyle durumların yaşandığını ifade eden çevre sakinleri, yağışların az olduğu dönemlerde suyun alçaldığını ve balıkların el ve kepçelerle tutulabilir duruma geldiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.