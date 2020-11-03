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Geleceğe nefes olmak için, 11 Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında Manisa’da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Manisa'da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edilmesi ile 11 Kasım günü saat 11.11'de yurt genelinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol ve Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Manisa'da gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Milli Ağaçlandırma Günü'nün, Türkiye'nin gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline getirebilmek amacıyla ilan edildiğini belirten Vali Karadeniz, “Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarla ülkemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçlamakla birlikte ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumda çevreye karşı duyarlılık oluşturulması da hedefleniyor. Bizde ‘Geleceğe nefes ol' sloganı ile 11 Kasım 2020 günü saat 11.11'de pandemi kuralları çerçevesinde İlimizde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirerek fidanlarımızı toprakla buluşturacağız.” dedi.

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