Geleceğin karatecileri Ege Ligi'nden çıkacak

Geleceğin karatecilerini yetiştirmeyi amaçlayarak kurulan İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı 29-30 Aralık tarihlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılacak.

Tarihte ilk paranın basıldığı Sart Mahallesi'nin bağlı olduğu Salihli'de Lidya Sardes İller Arası Ege Karate Ligi adı altında düzenlenecek müsabakalara en az 700 sporcu ve 40 hakem katılacak. Karate Federasyonu'nun destek verdiği bölgesel liglere bir yenisi daha eklendi. Karate sporunun daha geniş kitlelere duyurulması ve en önemlisi de geleceğin karatecilerinin daha iyi yetişmesi için İller Arası Ege Karate Ligi kuruldu. Türkiye Karate Federasyonu Uşak İl Temsilcisi Dinçer Güngör, Muğla İl Temsilcisi Mustafa Kıvrak ve Karate Milli Takımı Antrenörü Bilal Gültekin'in öncülüğünde kurulan ligin ilk ayağı bu hafta sonu Salihli'de düzenlenecek turnuvanın sonraki etapları Uşak, Muğla ve Aydın illerinde yapılacak. Dört ayaklı turnuvada başarılı olan sporcular İzmir'de final maçına çıkacak. İller Arası Ege Karate Ligi'nde ilk 4'e kalan sporcular İstanbul ve Trabzon liglerinin katıldığı 'Karate Biz'de finale çıkacak.

Karate Milli Takım Antrenörü Gültekin, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak'ta faaliyet gösteren karate spor kulüpleri temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucunda da İller Arası Ege Karate Ligi'ni kurduklarını söyledi. İller Arası Ege Karate Ligi'nin merkez hakem kurulu başkanlığına uluslararası karate Hakemi Erdal Kurç, organizasyon kurulu başkanlığına Denizli bölgesinden Erdoğan Balık'ın getirildiğini belirten Antrenör Gültekin, “29-30 Aralık tarihlerinde düzenleyeceğimiz müsabakaların ilk etabını tarihte ilk paranın basıldığı yer olan ‘Lidya Sardes' adı altında düzenleyeceğiz. İller Arası Ege Karate Ligi'nin başına Lidya Sardes koymamızı Salihli Kaymakamı Levent Kılıç istedi. Biz de kendilerini kırmadık” dedi.

Salihli'de yapılacak olan İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağına 700 sporcu ve 40 hakemin katılacağını belirten Gültekin “Turnuva havasında geçecek Ege Ligi, aynı zamanda düzenlendiği şehirlere de katma değer sağlayacak. Her zaman yanımızda olan ve Ege Ligi'nin hayata geçmesinde büyük destekleri olan Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.