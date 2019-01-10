Geleceğin sporcuları bu tesislerde yetişiyor

Yunusemre Belediyesi, Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Tesisleri ve Karaali Spor Tesisi'ni vatandaşların hizmetine kazandırarak, birçok spor kulübünün faydalanmasına imkan tanıdı.

“Gelecek nesiller için” sloganıyla geleceğin sporcularını yetiştiren Yunusemre Belediyesi, Manisa'ya kazandırdığı spor tesisleri ile farkını ortaya koydu. Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Tesisleri ile Karaali Spor Tesisi'ni hizmete açan Yunusemre Belediyesi, birçok takımın tesislerden faydalanmasını sağlıyor. Yeni tesislerin yanı sıra ‘Okul alanları spor alanına dönüşüyor geleceğin sporcuları Yunusemre'de yetişiyor' Projesi'yle on okul bahçesinde spor alanları oluşturduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sporun önemine dikkat çekti. Başkan Çerçi, “Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirmek amacıyla spor alanları oluşturuyor; yeni tesisler yapıyoruz. Bu anlamda hizmete açtığımız Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Tesisleri, Karaali Spor Tesisi'nde takımlarımız antrenmanlarını yapıyor, turnuvalar düzenliyor. Tesislerimizin yanı sıra ‘Okul alanları spor alanına dönüşüyor geleceğin sporcuları Yunusemre'de yetişiyor' Projesi'yle de okul bahçelerinde spor sahaları oluşturduk. Amacımız sporcu, sağlıklı nesiller yetiştirmek” dedi.