Gelecek için binlerce fidan diktiler

'Geleceğe Nefes 11 milyon fidan' kampanyasında Manisa il genelinde 53 bin 800 fidan dikimi gerçekleştirilirken Manisa'nın Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesi ve Matarlı Mahallesi ağaçlandırma alanlarında da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Alaşehir Orman Bölge Şefi Yasin Demirer fidan dikim ve fidan özelliklerini anlattı. Ağaçlandırma sahasına 600 adet fıstık çamı ve 25 adet servi fidanı dikimi yapıldı. İlk fidan dikimini yapan, fidana can suyu veren Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Milli Ağaç Seferberliği çerçevesinde bugün ilçemizde 11.11'de Türkiye Yüzyılına Nefes Kampanyası adı altında ağaçlandırma faaliyetinde bulunduk. Ülkemizin her noktasında bugün bu faaliyet icra ediliyor. Bizde 600 kadar fidanı toprakla buluşturduk. Hayırlı olsun, inşallah fidanlarımız tutacak. Ülkemizin yeşilliğine katkı vereceğiz." dedi.

Fidan dikim etkinliğine katılan üniversite öğrencisi Büşra Özer, "Buraya fidan dikmeye geldik. Çünkü orman yangınlarından dolayı çok ağaç, çok nefes kaybettik. Bu yüzden yeni nesillere nefes olmak için hep birlikte ağaç dikeceğiz." diye konuştu. Bir diğer üniversite öğrencisi Bilal Çetin ise, "Her geçen gün kirlenen çevremizden dolayı yeni nesillere güzel bir dünya bırakmak istiyoruz, herkesi ağaç dikmeye çağırıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Ayşenur Arıcan da şunları söyledi: "Buraya geleceğimiz için ağaç dikmeye geldik. Orman yangınları fazla olduğu için ülkemizde her geçen gün ağaç sayısı azalıyor, biz de ağaçları çoğaltmak için hep birlikte buraya ağaç dikmeye geldik."

Manisa'da 53 bin 800 fidan toprakla buluştu

Öte yandan Manisa'da il genelinde bu yıl 17 ilçede 53 bin 800 fidan proje dahilinde toprakla buluştu. Akhisar Çaltıçukur mevkiinde 4 hektarlık alana 6 bin fidan, Gölmarmara Kayaaltı'nda 1 hektarlık alanda 1500 fidan, Gölmarmara Akselendi mevkiinde Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda 1 hektarda 300 fidan, Demirci Sevinçler'de 4 hektarlık alanda 6 bin fidan, Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu bahçesinde 1 hektarlık alanda bin fidan, Selendi Tavak Mahallesi'nde 1 hektarlık alana bin fidan, Gördes Akçaçam mevkiinde Çiğiller lokasyonunda 3 hektarlık alana 5 bin fidan, Ahmetli Barbaros Mahallesi'nde 3 hektarlık alana 3 bin fidan, Turgutlu Kurudere Sun Tensil'de 3 hektara 4 bin fidan, Saruhanlı Sarıçam Mahallesi'nde 2 hektarlık alana 3 bin fidan, Yunusemre Büyüksümbüller Mahallesi'nde 3 hektar alana 3 bin fidan, Şehzadeler Sarıalan Mahallesi'nde 3 hektarlık alana 5 bin fidan, Kula Devlet Hastanesi'nde 2 hektar alana bin fidan, Salihli Durasıl mevkiinde Kemal Ural Anadolu Lisesinde 1 hektarlık alana bin fidan, Sarıgöl Selimiye'de 1 hektarlık alana 2 bin fidan, Alaşehir Evrenli ve Matarlı'da 1 hektarlık alana 2 bin fidan, Soma Sarıkaya'da 4 hektar alana 6 bin fidan, Kırkağaç Göbeller'de 2 hektar alana 3 bin fidan olmak üzere 40 hektarda 53 bin 800 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikim törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkan vekili Emir Engin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.