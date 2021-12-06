Gelenbe'de Camisinin minaresi yenilendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2020 yılının ocak ayı içerisinde meydana gelen depremde hasar görerek yıkımı gerçekleştirilen Gelenbe Mahalle camisinin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen depremde Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'ndeki cami minaresi ağır hasar gördü. Hasarlı minarenin yıkımının gerçekleştirilmesi sonrası minarenin inşasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gelenbe Mahallesinin yeni minaresini mahalleye kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar ile birlikte hizmete açılan yeni minareyi inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesinde bulunan minaremiz, deprem sırasında hasar görmüştü. Sonrasında ağır hasarlı tespiti yapılarak, yıkım kararı çıkarıldı. Burada kendi ekiplerimizle yıkımını gerçekleştirdikten sonra da yeni minarenin yapımına hızla başladık. Minarenin yapımını tamamlayarak, hizmete açtık. Cami içerisindeki tadilatlar da yakın zamanda tamamlanarak, tamamen hizmete açılacak” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin depremden sonra cami minaresi için harekete geçtiğini söyleyen Gelenbe Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar inşaatı tamamlanan minarenin camiye kazandırıldığını söyledi.

Depremde hasar gören minarenin yeniden inşa edildiğini belirten Gelenbe Camii İmam Hatibi Mehmet Üstün, “2020 yılında yaşanan depremde minaremiz ve camimiz zarar gördü. Minaremiz ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alındı. Camimiz orta hasarlıydı tadilata aldık. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan minaremizin yerine yenisi yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Şu anda hizmete açıldı. Ezanımızı okuyoruz” dedi.