Geleneksel Türk el sanatları sergisi büyük beğeni topladı

Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Geleneksel Türk El Sanatları ve Anadolu Kıyafetleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri başladı. Organizasyonun ilk gününde Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Alanında Geleneksel Türk El Sanatları ve Anadolu Kıyafetleri Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Manisa Eski Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi eserleri yapan herkesi kutlayarak, bu yıl dopdolu bir program hazırladıklarını söyledi. Konuşmanın ardından serginin açılışını davetlilerle birlikte yapan Başkan Çerçi, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi 17 Kasım Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.