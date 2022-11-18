Genç astsubay yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobili ile aynı yönde ilerleyen pulluk takılı traktöre çarpmasının ardından şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan Buğra Kök, kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Buğra Kök'ün, Türk Hava Kuvvetleri'nde astsubay olarak İzmir'in Karaburun ilçesinde görev yaptığı ve ailesi ile birlikte memleketi Zonguldak'tan görev yaptığı İzmir'e döndüğü öğrenildi. Aynı kazada astsubay Kök'ün annesi Hatice Kök de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaza, 16 Kasım Çarşamba günü Manisa'nın Kula ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Buğra Kök (25) idaresindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarpmış, çarpışmanın şiddetiyle pulluğa saplanan otomobilde Buğra Kök (25) ve annesi Hatice Kök (53) ağır, araçta bulunan baba Ercan Kök (54) ve yeğenleri Metehan Dutar (3) hafif şekilde yaralanmıştı. Sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılan yaralılardan anne Hatice Kök (53) kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, sürücü Buğra Kök (25) ise hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Genç astsubay yaşam mücadelesini kaybetti

Kazanın hemen ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Buğra Kök, doktorların tüm çabasına rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesi Hatice Kök'ün de yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan genç astsubayın, memleketi Zonguldak'tan görev yaptığı İzmir'in Karaburun ilçesine ailesi ile birlikte izinden döndüğü öğrenildi. Genç astsubayın, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde İzmir'in Karaburun ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

Traktör sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Öte yandan kazaya karışan ve hafif yaralanan pulluk takılı traktör sürücüsü T.T. (63), hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından önceki gün Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan traktör sürücüsü T.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.