Genç çiftin nikahını Başkan Yaralı kıydı

Hüseyin Yaralı, hayatlarını birleştiren Emrullah Orunlar ile Aslıhan Ülkü Selvi'nin nikahını kıydı.

Başkan Yaralı, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katılarak genç çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.

Nikah töreninin ardından çiftçi tebrik eden Başkan Yaralı, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek şunları söyledi:

”Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Evlenen gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Yaralı konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti.