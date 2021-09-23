Genç çocuğu öldüren baba oğul tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baba ve oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden genç toprağa verildi. Genci öldüren baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün yaşanan olayda baba Veysel K. (53) ve oğlu Fevzi K. (28) ile Melih Koç (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu pompalı tüfekle yaklaşık 500 metre kovaladıkları Melih Koç'u kalçasından vurarak ağır yaraladı. Melih Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından baba ve oğlu cinayet aletiyle birlikte yalandı. Bugün mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayete kurban giden Melih Koç bugün Kutlular Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.