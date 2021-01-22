İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Genç Fenerbahçeliler Derneği Taraftar Grubu üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere uzattı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Genç Fenerbahçeliler Derneği Taraftar Grubu üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere uzattı.


Salihli Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu üyeleri, Türkiye çapında düzenlenen GFB lideri Sefa Kalya Yardımlaşma Haftasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı. Kolileri grup üyelerinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirdiklerini belirten grup başkanı Nihat Altıntaş, ilçede yardım konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Altıntaş, bu tür yardımların devam edeceğini belirtti. Grubun lise başkanı Ahmet Tosun ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürmenin, çocukları mutlu etmenin gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.