Genç girişimcilerin eğitimleri başladı

17 kişinin başarılı bir şekilde geçtiği mülakatların ardından girişimcilik eğitimleri bu hafta içerisinde başlayacak.

Şehzadeler Belediyesinin, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile bu yıl 8 ve 9'uncusunu düzenleyeceği girişimcilik kursuna katılmak isteyen genç girişimciler, düzenlenen mülakatla belirlendi. 17 genç girişimci, girişimcilik eğitimlerine girmeye hak kazanmış oldu.

Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldikleri yıldan itibaren 175 genç girişimciye eğitim verdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile bu yıl sonu itibarı ile 8 ve 9'uncusunu düzenleyeceğimiz girişimcilik kurslarımızın bugün itibarı ile mülakatları tamamlandı. Yoğun bir talep olduğu için iki kurs dönemini arka arkaya tamamlayacağız. Bugün yaptığımız mülakatlarda 17 girişimci hemşehrimiz eğitimlere katılmaya hak kazanmış oldu. Bu eğitimlerimizi başarı ile tamamlayan girişimcilerimiz 50 bin TL hibe 100 bin TL de sıfır faizli kredi alma hakkına sahip olacak. Eğitimlerimizin ardından alacakları sertifika ile birlikte KOSGEB'e projeleri ile başvuruda bulunacak olan girişimcilerimizin projeleri kabul görmesi halinde belirtilen destekleri almaya hak kazanabilecekler” dedi.