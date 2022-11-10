Genç İHA'cılardan itfaiyeye projelerini anlattı

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Ventus İHA Takımı üyeleri Nisa Aplak, Betül Alkış, Cansu Dönmüş ve Eylül Bayraktar, Fizik Öğretmenleri Leyla Sılay Altaylı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Gürhan İnal ile bir araya gelen öğrenciler, anız ve orman yangınları ile dar sokaklardaki ev yangınlarına İHA'larla müdahalenin güvenli ve uygun olduğunu düşünerek hazırladıkları projeyi anlattı. Amaçlarının TEKNOFEST Liselerarası Sabit Kanat İHA kategorisine 1.3 kiloluk 14,5 santimetre çapındaki bir yangın topunu yangının olduğu yerin koordinatına bırakabilen ve 6 metreküplük bir yangını söndürebilen bir İHA ile katılmak olduğunu belirten öğrenciler, ortak tatbikat yapılması için destek talebinde bulundu. Ziyaretleri nedeniyle öğrencilere teşekkür eden ve projeleri nedeniyle tebriklerini ileten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, imkanlar ölçüsünde destek vermekten mutlu olacaklarını ifade etti.