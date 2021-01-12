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Genç kadın 4. kattan 3'üncü katın balkonuna düştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde genç bir kadın evinin balkonunda dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde genç bir kadın evinin balkonunda dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü. Düştüğü katın boş olması nedeniyle genç kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.



Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 4'ncü katta bulunan dairesinin balkonunda bulunan D.F. isimli kadın bir anda dengesini kaybetti ve alt kattaki apartman dairesinin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Genç kadının düştüğü apartman dairesinin boş olması nedeniyle kadın balkonda mahsur kaldı ve polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipleri bölgeye geldi ve yaralı olan kadını merdivenli itfaiye aracı ile aşağıya indirdiler. Sokakta hazır bekleyen sağlık ekipleri kadını ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. D.F. isimli kadının durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu, polis ekiplerinin ise konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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