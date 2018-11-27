Manisa'nın Kula ilçesinde 2 çocuk annesi 32 yaşındaki genç kadın, kalbine yenik düştü.

Edinilen bilgiye göre bir süredir kalp rahatsızlığı çeken ve geçtiğimiz gün kalp rahatsızlığı dolayısıyla Kula Devlet Hastanesinde tedavi olan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Ayşe Erdoğan, eşi ile birlikte işlettiği pideci dükkânından dinlenmek için Cami Cedit Mahallesi 189 sokakta bulunan evine gitti. Akşam saatleri olmasının ardından işlettiği pideci dükkânını kapattıktan sonra eve gelen Ercan Erdoğan, eşini hareketsiz halde yatarken buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kadın Ayşe Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Ayşe Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.