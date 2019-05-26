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Genç kaleci Halil Yeral'dan duygusal paylaşım

Süper Lig serüvenine 7 yıl aradan sonra son veren Akhisarspor’da, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ligin son maçında yeşil-siyahlı takımın kalesini ilk kez koruyan 19 yaşındaki Halil Yeral, maç sonunda yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Süper Lig serüvenine 7 yıl aradan sonra son veren Akhisarspor'da, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ligin son maçında yeşil-siyahlı takımın kalesini ilk kez koruyan 19 yaşındaki Halil Yeral, maç sonunda yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.


Süper Lig'de Akhisarspor'un son karşılaşması olan Konyaspor maçında 90 dakika boyunca 7 kurtarış yaparak dikkat çeken ve ilk maçında büyük beğeni alan 19 yaşındaki kaleci Halil Yeral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeral, paylaşımında, "Bugün bu kulübün kapısına girdiğim günden beri hayalini kurduğum yerdeydim... Ne kadar gurur duyduğumu, mutlu olduğumu kelimelerle anlatamam. Bu benim için bir başlangıçtı inşallah uzun yıllar bu camiaya hizmet etmek istiyorum. Akhisarspor hak ettiği yere en kısa sürede dönecektir” ifadelerini kullandı.

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