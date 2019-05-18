Genç sporcular Forum Magnesia'da hünerlerini sergiledi

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında genç sporcuların gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları hünerlerini sergiledi. Gençlerin dövüş sporlarında sergiledikleri gösteriler ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte Boks, matrak savunma sanatı, bilek güreşi ve mini basketbol gibi keyifli spor gösterilerinin yanı sıra ziyaretçi miniklere özel yüz boyama aktiviteleri de düzenlendi.