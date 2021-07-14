Genç yıldız adayı Turgutlu Belediyespor'da

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleşen imza töreninde Buse Nur Çoban kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Manisa Ataspor Kulübü altyapısında yetişen, pasör olarak oynayan 19 yaşındaki genç sporcu Alaşehir Belediyespor, Manisa Ataspor ve İhsaniyespor Kulübü'nde forma giydi. Genç yaşına rağmen önemli tecrübeleri olan Turgutlu Belediyesporlu Buse Nur Çoban'ın başarı hanesinde genç takım kategorisinde 2 kez Kocaeli İl Birinciliği de bulunuyor.

"Gelecekte çok başarılı işlere imza atacağını düşünüyoruz"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, ”Genç yaşına rağmen şimdiden kendini kanıtlamış Buse Nur'un gelecekte çok başarılı işlere imza atacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Yetenekli sporcumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum” dedi.

"Çok mutluyum"

Kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan imzayı atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Buse Nur Çoban, “Profesyonel liglerde önemli başarılara imza atan Turgutlu Belediyespor formasını taşıyacağım için çok mutluyum. Kadınlar 2. Liginde ilk kez oynayacak olan takımımızın bir parçası olmaktan dolayı ayrıca heyecan duyuyorum. Bana güvenen Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve antrenörlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.