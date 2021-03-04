Gencay'dan MER Kolejine övgü

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay devlet ya da özel okul demeden tüm kurumları ziyaret etmeye devam ediyor. MER Koleji Manisa Kampüsünü de ziyaret eden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ve Şube Müdürü M. İnan Yamlı okulun öğretmen, personel ve öğrencilerine iyi dileklerde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Gencay, MER Kolejinin Şehzadeler ilçesine bir heyecan kattığını, başarılarını takip ettiklerini belirterek, "Bizim için tüm kurumlar eğitim yuvaları olup birlikte çok güzel projelere imza atarak başarıya katkıları olacağına inanıyoruz." dedi.

MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca da ziyaretin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirterek okul olarak yaptıkları akademik, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay'a bilgi verdi.