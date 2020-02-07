Gençler badminton grup müsabakaları Manisa'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Badminton Grup müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisi ile Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Badminton Grup müsabakaları başladı. Müsabakalara Antalya, Aydın Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Konya illerinden 8 erkek ve 10 kız takımı olmak üzere 90 sporcu katıldı. Sporcular rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için var güçleri ile mücadele ediyorlar. 3 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye finale katılmaya hak kazanacak. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakaların centilmenlik çerçevesinde geçmesini dileyerek, “İl Müdürlüğü olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Okul Sporları faaliyetleri gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği açısından çok önemlidir. Öğrencileri spora yönlendirme noktasında Okul sporlarının büyük bir görev üstlendiğinin kanaatindeyiz. Bu bağlamda okul sporları bizim için oldukça önemli. Gençlerimizin ve çocuklarımızın okul sporlarına katılmaları için gereken her türlü desteği veriyoruz. Badminton da bunun önemli ayaklarından bir tanesi. Çocuklarımızı ne kadar çok spora yönlendirebilirsek, hayatlarında da başarı oranı da o kadar artırmış oluruz. İnanıyorum ki geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları bu gençlerimizin arasından çıkacak. Müsabakaların çok güzel geçeceğine inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, Antrenörlerimize ve Hakemlerimize başarılar dilerim.” dedi.