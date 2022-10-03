Gençler Manisa'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatını buldu

Gençlik Spor Bakanlığı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kız ve erkek yurtlarına bu yıl ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik, “Gelin Tanış Olalım Uyum Programı" çerçevesinde Şehir Gezisi” etkinliği düzenlendi.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ülkenin dört bir tarafından Manisa'ya gelen öğrenciler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezileri tarafından organize edilen gezide buluştu. Öğrenciler, Şehzadeler Parkı, Tıp Müzesi Sultan Camii, Osmanlı Müzesi ve Mevlevihane'yi gezerek Manisa'nın tarihi güzelliklerine yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Etkinlikte gençler, 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni gezerken, faaliyetler hakkında bilgilendirildi. Program sonunda ise gençlere pilav ve tatlı ikram edildi. Programa Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan ve Gençlik Merkezleri Müdürleri katıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencileri Manisa'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, "Manisa'mızda ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz öğrencilerimizle güzel bir gönül köprüsü oluşturduk. Onların her daim destekçisiyiz. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin buradaki eğitimlerinin hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum" dedi.