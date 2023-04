Dönem Manisa Milletvekili Aday Adayı Habip Arvas, partisinin “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” projesini Manisa'nın ilçelerinde hızla sürdürüyor. Arvas'ın özellikle gençlere yönelik hazırladığı projeler dikkat çekiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem Manisa Milletvekili Aday Adayı Habip Arvas partisinin “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” projesini Manisa ilçelerinde hızla sürdürürken, izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Gittiği her ilçede gerek parti teşkilatını gerekse Ülkü Ocakları teşkilatını ziyaret eden Arvas, Cumhur İttifakının paydaşlarını da ihmal etmiyor. Seçmenle de her fırsatta bir araya gelen Habip Arvas mümkün oldukça her yüreğe dokunmayı hedeflediğini belirtti. Seçmene milletvekillerinden beklentilerini de soran Arvas milletvekili adayı olarak listeye girmesi ve seçilmesi durumunda her ilçeyi kendine has bir proje ile daha ileriye götürmek için hizmet edeceğini anlattı.

Şu ana kadar Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gördes, Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini gezerek temaslarda bulunan Arvas, parti ve ocak teşkilatları, cumhur ittifakı teşkilatlarının yanı sıra esnaf, çiftçi, sanayiciler başta olmak üzere çeşitli meslek grubundan seçmenlerle bir araya gelerek yereldeki ihtiyaçları da tespit ediyor.

Gençlere özel projeler

Projelerinden bahseden Habip Arvas, “Gençliğimiz geleceğimizin teminatıdır. Elimizdeki en kıymetli cevherimiz gençlerimizdir. Avrupa başta olmak üzere büyük ekonomili devletler önümüzdeki çeyrek asırda büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Genç nüfusun gittikçe azalması… Bu sebeple bu devletler özellikle ülkemizdeki gençleri istihdam ederek bu açığı kapatmak istemektedir. Bu durum ise bizler için tehdit oluşturmaktadır. Zira doğumundan üniversite mezuniyetine kadar yetiştirdiğimiz gençleri hiçbir masraf yapmadan diğer devletler istihdam etmektedir. Bu da milli servetimizden de kıymetli olan genç nüfusumuzu göç olarak vermemize sebep olmaktadır. Bu durumu en azından Manisa özelinde engelleyebilmek elimizdedir. Bunu yaparken de genel bütçeye 1 kuruş bile masraf çıkarmayacağımı taahhüt ediyorum” dedi.

“Engelleri kaldıracağım her gencimize imkân sağlayacağım”

Planlama hatası sebebiyle Manisalı gençlerin yeterince değerlendirilemediğini belirten Arvas sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün gençlerimizi farklı ülkelerde arayışlara iten sebepler başlıca sosyal engeller, coğrafi engeller, kültürel farklılıklar, eğitime dayalı engellerdir. Bugün gençlerimizce en zayıf yön olarak görülen kırsal bölgeyi gençlerimiz için muazzam bir fırsata dönüştürmek çok kolaydır. Kırsal merkezli projelerle gençlerimizin hayatlarına yapacağımız dokunuşlar sayesinde göç vermeyi durdurmayı hatta göçü tersine çevirebileceğimi düşünüyorum. Gençler için tercih edilmekten uzak nice kurumu ve bölgeyi özellikle eğitimci kimliğimle tercih edilir kıldım. Mikro çaptaki bu başarımı Manisa geneline yaymam çok zaman almayacaktır.”

"Kadınlarımız hak ettiği değeri görecek”

Kadınlara yönelik projeler sayesinde de kadınların cüzi ücretlerle birilerinin elinde sömürü malzemesi olmayacağını ifade eden Arvas, “Toplumun temeli ailedir. Ailenin temeli ise kadındır, annedir. Atalarımız ‘Kadının yaptığını kimse yıkamaz.' diyerek kadınımızdaki potansiyele işaret etmiştir. Ben kapitalizmle, emperyalizmle mücadele etmeye yemin etmiş bir neferim. Bu sebeple de Manisalı kadınlarımıza kimseye muhtaç olmadan ve emeğinin sömürülmesine müsaade etmeden layık olduğu işleri yapma fırsatını sağlayacağım. Böylece evinden ve ailesinden uzak kalmaya zorlanmış kadınımızı daha özgür bir biçimde üretim sahasına yönlendireceğim. Global dünyanın imkânlarını kadınlarımızın ayaklarına kadar getirerek onlara ürettiklerini pazarlama imkânı sunacağım. Kuracağımız mikro kooperatifler sayesinde kadınlarımız ister evlerinde isterse bahçelerinde veya canları nerede isterse Türkiye başta olmak üzere pazarlama yapabilecek. Kadınlar bizim geleceğimizdir. Onları kimsenin sömürmesine müsaade etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

“Projelerimle geliyorum”

Habip Arvas açıklamasında, “Eğitim hayatım boyunca edindiğim tecrübeler ışığında sorun tespiti için güçlü, zayıf, risk ve fırsat pencerelerinden olaylara baktım. Malumunuz olduğu üzere ilk defa Harvard Üniversitesi tarafından 1963 yılında geliştirilen SWOT analizi durum tespitlerine kullanılan ve dünya genelinde en çok tercih edilen ölçme araçlarından biridir. Stratejik durum tespiti yapmaya yarayan bu analiz güçlülük, zayıflık, fırsatlar ve tehditler yönlerini temele alan dört farklı açıdan bakış açısı sağlar. SWOT analizi başta olmak üzere çeşitli araçlarla Manisa'mızın her ilçesine özgü durum değerlendirmesi yaptım. Bu analiz sayesinde Manisa'mızın güçlü yönlerini fırsatlardan yararlanmak için, zayıf yönlerini ise zayıflıkların farkına varıp onları güçlü bir stratejiye dönüştürmek için imkân elde etmiş olacağız. Tehdit gibi görünen durumları ise güçlü yanlarımızla harmanlayarak bertaraf etmeyi planlıyorum. Bu sayede fırsatlarımızı daha verimli bir şekilde değerlendirme imkânı yakalayacağız. Örneğin tarıma elverişsiz arazilerimiz üretim açısından tehdit gibi görünse de bu alanları alternatif enerji üretimi merkezine dönüştürerek tehdidi fırsata çevirmiş olacağız. Bunun için genel bütçeye yük olmak yerine kalkınma ajanslarının, Avrupa Birliğinin ülkemizin de faydalanma hakkı bulunan hibe projelerinin bütçesinden faydalanmayı düşünüyorum. Proje başına bu hibeler 5.000 avro ile 50 milyon avro arasında değişebilmektedir. Dünya Bankasının Küçük Hibeler Bütçesi de keşfedilmeyi beklemektedir. Geçmişte bu tür projelerle alakalı tecrübem olmuştur. Aday gösterilmem durumunda Manisa halkı da teveccüh gösterir ve beni meclise gönderirse kırsal kalkınma ile başlayarak kısa sürede Manisa'mızı önce Ege bölgesinde ardından Türkiye çapında önemli bir cazibe merkezi haline getirebiliriz. Zaman ve imkân dâhilinde içinde bu projeleri hayata geçirmeyi planlıyorum” dedi.