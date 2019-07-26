Gençlere yol gösteriyorlar

Turgutlu Belediyesi tarafından Eski Belediye Hizmet Binası Etkinlik Salonu'nda 23 Temmuz'da açılan üniversite tercih merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 23 Temmuz Salı günü faaliyete başlayan ve şuana kadar yaklaşık 200 öğrencinin tercihlerinde yardımcı olan Turgutlu Belediyesi Tercih Merkezi, tercihlerin son bulacağı 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Turgutlu'da böyle bir hizmetin ilk kez yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren aile ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Üniversite tercihleri gençlerimizin geleceğine yön veren en önemli karar anlarından bir tanesi. Bu anlamda biz de hizmete açtığımız tercih merkezini ziyaret ettik. 29 Temmuz tarihine kadar açık olacak tercih merkezine gençlerimiz gelerek hem tercihlerini yapabilir hem de danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir. Üniversite tercihi yapacak gençlerimiz tercihlerini son güne bırakmasın. Bir an önce sistemde yoğunluk oluşmadan tercihlerini yapsınlar.” şeklinde konuştu.