Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Manisa'da incelemelerde bulundu

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da gerçekleştirilen programda bir takım incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve etkinliklere katılmak üzere Manisa'ya geldi. Manisa'daki programlarına ilk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başladı. Merhum Öner'in annesi Fatma Öner, eşi Nevin ve evlatları Mehmet Ali, Fatma Nur ve Emine Naz Öner'e ve kız kardeşi Yasemin Ergümüş'e taziye dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler merhum Murat Öner'in ruhuna ithafen dualar okudu. Bakan Kasapoğlu ayrıca MHP Manisa İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililere taziyelerini sundu. Burada bir süre partililerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) 30. Akademik Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Kasapoğlu programın ardından üniversite bünyesinde hizmete başlayan Genç Ofis'in açılış programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehzadeler Belediyesi tarafından, kaykay ve paten sporcuları için bakanlığın da desteğiyle yapılan Kaykay ve Paten Parkı'nda incelemelerde bulundu. Kaykay ve paten sporcularının gösterilerini izleyen ve onlarla bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu hizmeti nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i tebrik ederek, parkın Şehzadelerin gençlerine hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra restorasyon çalışmalarına devam edilen Manisa 19 Mayıs Stadyumunda incelemelerde bulundu. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve şantiye görevlilerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu Manisa FK Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi de ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Yunusemre'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçi, belediye olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrası Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği Yunus Emre Millet Çarşısı'nı gezen beraberindeki heyetle birlikte gezen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje hakkında Başkan Çerçi'den bilgi aldı. Daha sonrasında antrenörlerle buluşan Bakan Kasapoğlu Manisa'dan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun Manisa programlarına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.