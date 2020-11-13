Gençlik ve Spor Bakanlığından Manisa'ya modern tenis kortları

Tesisleşme anlamında çok sayıda yatırımlara imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa'ya kazandırdığı spor tesislerine bir yenisini daha ekledi. Sporun tabana yayılması ve birçok branşta yeni yeteneklerin yetiştirilmesi amacıyla Manisa genelinde önemli yatırımlar devam ediyor. Bu amaçla Demirci ve Turgutlu ilçelerine modern tenis kortları kazandırıldı. Demirci'de 3 adet, Turgutlu'da 1 adet yapılan kortlar ile geleceğin tenisçilerinin ülke sporuna kazandırılması hedefleniyor. Yatırımın Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tenise ilgi duyan herkesi kortlara davet etti. Öztürk, “Çocuk ve gençlerimiz, uluslararası standartlara uygun yapılan tenis kortlarımızda yaz kış tenis oynayabilecekler. İnşallah bu güzel tesislerimizden çok sayıda gencimizi Türk sporuna kazandıracağız. Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.