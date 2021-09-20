Genel Müdür Aslay, Kemiklidere'de mahallelilerle buluştu

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını takip etmek ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunmak için mahalleye ziyarette bulundu. Genel Müdür Aslay'ı Kemiklidere mahalle muhtarı Ercan Çetin, Kepenekli mahalle muhtarı Mehmet Culha, Pınarbaşı mahalle muhtarı Mehmet Ali Günay ve mahalle halkı karşıladı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “MASKİ olarak Saruhanlı ilçemizin birçok mahallesinde alt ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kemiklidere mahallemizde de altyapı çalışmaları devam ediyor. 13 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu, 1 adet içme suyu deposu, 100 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yapılacak. Bu yatırımların toplam bedeli 8,5 Milyon TL. Sağlıklı bir üstyapı, sağlıklı bir altyapı ile oluyor. Altyapı çalışmaları da kazılarak yapılan çalışmalar, doğal olarak yazın tozu, kışın çamuru oluyor. Biraz sıkıntı yaşatıyoruz ama hakkınızı helal edin. Sonuçta bu iş 1 kere yapılıyor. Yapıldıktan sonra da bir daha altyapıya dair bir sorun olmuyor. Şimdiden Kemiklidere mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan ve şube müdürleri eşlik etti.