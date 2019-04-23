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Genel Sağlık-İş kahvaltıda bir araya geldi

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız’ın katılımıyla, Manisa İl Temsilciliği dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'ın katılımıyla, Manisa İl Temsilciliği dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.


Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bacaksız, ziyaretlerinin ardından Şehzadeler ilçesindeki bir restoranda sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Düzenlenen dayanışma kahvaltısına Bacaksız'ın yanı sıra Sendikanın Genel Dış İlişkiler ve Bilişim Sekreteri Eylem İşçen ve Manisa İl Temsilcisi Velican Karabacak da katıldı.


Kahvaltı sonrasında kısa bir konuşma yapan genel başkan Bacaksız, sendikalaşmanın önemine değindi. Bacaksız, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlarına çözüm beklediklerini de dile getirdi.

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