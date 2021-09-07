Gezici Kütüphane yaz tatilinde bin 500 öğrenciye ulaştı^

Yunusemre Belediyesi “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri kapsamında yaz tatili süresince gezici kütüphane ile ilçede kütüphaneye erişim imkânı bulamayan Yuntdağı'ndaki kitapseverlerin ayaklarına giderek öğrencileri kitapla buluşturdu. Yaz süresince 70 mahallede bin 500 öğrenciye ulaşan Yunusemre Belediyesi, öğrencilere 4 bine yakın kitap dağıttı. Çalışmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini dile getiren hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Yunusemre ilçe sınırlarındaki kırsal mahallelerinin tamamı ve bazı merkez mahallelerimizde de gezici kütüphane hizmeti verdik. Yaz süresince binlerce kitabı öğrencilerle buluşturduk. Bin 500 öğrenci bu hizmetten faydalanırken onlara 4 bine kitap dağıttık. Güzel bir proje. Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmamızın devamı gelecek. Hedefimiz 500 durakta 5 bin ziyaretçiye ulaşarak, 10 bin kitap dağıtmak” diye konuştu.