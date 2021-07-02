Gezici kütüphanenin 20. durağı Osmancalı oldu

Gezici Kütüphanenin ziyaret ettiği 20. mahalle olan Osmancalı'da vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencilerin karne heyecanına da ortak oldu.

“Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında hizmete aldığı Gezici Kütüphane kırsal mahallelerde kitapseverlerin ayağına gidiyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Gezici Kütüphane'yi 20. durağı olan Osmancalı Mahallesi'nde ziyaret etti. Öğrenciler ile buluşan Başkan Çerçi'ye İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti. Etkinlikte konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, karne alan öğrenciler için de çalışmanın adeta yaz tatili hediyesi niteliğinde olduğunu söyledi. Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Gezici Kütüphane projemizin 20. durağı Osmancalı. 63 kırsal mahallede yaz boyunca Gezici Kütüphanemizi öğrencilerimiz ile buluşturacağız” diye konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da gezici çalışmanın önemini “Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin projemizde emeği çok. Tüm kırsal mahallelere başkanımızın desteği ile bu gezici kütüphane gidiyor. Vatandaşlarımız daha çok kitap okuma fırsatı buluyor. Sağ olun var olun” sözleriyle anlattı.

‘Her şey gelecek nesillerimiz için"

Pandemi dolayısıyla özellikle öğrencilerin zor bir süreçten geçtiğini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Pandemi süreci yaşıyoruz. Okullar bir süre kapalı kaldı. Çok büyük mücadeleler verildi. İnşallah 1- 2 ay sonra pandemi gündemimizden tamamen düşmüş olacak. Yazın çocuklarımızın eğitim faaliyetlerinin devam etmesi lazım. Bu yavrularımız eğitimlerini alsın. Okumaya devam etsin. Çocuklarımız kendilerini geliştirsinler istiyoruz. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediye olarak ortak bir proje yaptık. 120 ayrı noktada okuma kampanyamız devam edecek. Bu projemiz Eylül ayına kadar sürecek bir proje. Neslimiz bizim için çok önemli. Onlar bu milletin bu devletin geleceği. Çocuklarımız okuyarak kendilerini geliştirecekler. Bu çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse o kadar geleceğe güvenle bakabiliriz. Biz de belediye olarak çocuklarımızın bu yolculuğunda yanlarında olmak istedik. Projemizin ortaklarına çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için. Her şey gelecek nesillerimiz için.” Osmancalı Muhtarı Mehmet Narin de Yunusemre Belediyesi'nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, protokol üyeleri karnelerini alan Osmancalılı öğrencileri de unutmadı. Osmancalı İlkokulu ve Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine karnelerini veren protokol üyeleri, öğrencilere şapka, okul çantası ve kırtasiye malzemesi, kek ve meyve suyu dağıttı. Etkinlik kapsamında Deney Kulübünden Aycan Kahrıman öğrenciler ile birlikte deney yaptı. Programın ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler Osmancalı mahallesinde vatandaşlar ile buluştu.