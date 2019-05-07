Gıda Bankası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor

Sosyal belediyecilik alanında birçok projeyi hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, gıdadan temizliğe kadar birçok ürün çeşidinin yer aldığı Gıda Bankası'ndan yaklaşık 600 ihtiyaç sahibi vatandaşın faydalanmasını sağlıyor. 3 yıldır hizmet veren işletmeyle ihtiyaç sahiplerinin aylık temel gıda ve temizlik malzemesi alışverişini yaptığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Gıda Bankasından şu anda yaklaşık 600 ihtiyaç sahibi vatandaşımız faydalanıyor. Ayn-ı Ali Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı 59/A adresinde yer alan işletmemiz 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları Gıda Bankası Komisyonu tarafından değerlendiriliyor. Yapılan incelemenin ardından Gıda Bankası'ndan faydalanmaya hak kazanan vatandaşlarımıza verilen kartlara her ay belirli bir miktar puan yükleniyor. Vatandaşlarımız bu kartlar ile Gıda Bankası'ndan istediği ürünü alabiliyor.” dedi.