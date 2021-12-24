Gıda Çarşısı'nın 30 yıllık yol sorunu tarih oluyor

Turgutlu Belediyesi, Erbiller Sanayi Sitesi üstyapısını yeniledikten sonra kangren haline dönüşmüş bir diğer sorun olan Gıda Çarşısı'nda yol yenileme çalışmalarına başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çalışmaları yerinde inceleyerek, “Tıkır tıkır çalışıp teker teker tamamlıyoruz. Gıda Çarşı'mızın üstyapısıyla ilgili söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede de vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.” dedi.

Turgutlu Belediyesi yaklaşık 30 yıldır hiçbir çalışmanın yapılmadığı Gıda Çarşısı'nda yolların yenilenmesi için ilk adımı attı. Elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından başlayan çalışmalar kapsamında eskiyen ve Gıda Çarşısı esnafını yıllardır mağdur eden yollar, yeni ve modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gıda Çarşısı'na giderek cuma günü itibariyle başlayan yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ayrıca esnaf ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgileri paylaştı. Başkan Çetin Akın'a Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı eşlik etti.

“Çetin Başkan çalışkan başkan”

Yolların yenilecek olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Gıda Çarşısı esnafı ise yolların kötü durumunun 30 yıldır yaşadıkları en büyük sorun olduğunu ve sürekli su baskınları yaşadıklarını anlattı. Durumu Başkan Akın'a bildiren esnafın 2022 yılı için kendilerine yol sözü vermesine karşın yollardaki çalışmaların 2021 yılı bitmeden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden çarşı esnafı Başkan Akın'ın çalışkan bir başkan olduğunu belirterek kangrene dönen bir soruna son vereceği için teşekkür etti.

“Tıkır tıkır çalışıp teker teker tamamlıyoruz”

Gıda Çarşısı'nda gerçekleştirilecek olan yol yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Kangren haline gelmiş sorunlardan bir tanesi olan Erbiller Sanayi Sitesinin üstyapısını değiştirmiştik. Uzun yıllardır süren sorunları sloganımızda olduğu gibi ‘tıkır tıkır çalışıp teker teker tamamlıyoruz.' Bu mübarek Cuma gününde de Gıda Çarşı'mızın üstyapısıyla ilgili söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede de vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun” dedi.

“Çetin Başkanımıza teşekkür ederiz”

Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel ise Başkan Çetin Akın'a teşekkür ederek, “Gıda Çarşı'mızda firmalarımızı, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yolları bu şekilde gördükleri zaman bize neden yapılmadığını soruyorlar. Sağ olsun Başkanımız Çetin Akın bu işe el attı. Kendisine teşekkür ederiz” diye konuştu.