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Girelli'ye 35 kilometrelik hat döşeme çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Alaşehir’in Girelli Mahallesi’nde 35 kilometrelik ana içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Alaşehir'in Girelli Mahallesi'nde 35 kilometrelik ana içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin alt ve üstyapılarını sağlıklı hale getiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Girelli Mahallesi'nde 35 kilometrelik ana içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı. Abone bağlantılarının yapıldığı mahallede çalışmalar kısa süre içerisinde noktalanarak hatlar devreye alınacak.


MASKİ Genel Müdürlüğü, Girelli Mahallesi'nin üstyapısını da sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda mahallede başlatılan 55 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmasında son aşamaya gelindi.

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