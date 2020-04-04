Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı

Araç yoğunluğunun oldukça düştüğü yolun Manisa-İzmir arasındaki bölümü, havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Bu kapsamda Manisa'da da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışında bulunan uygulama noktalarında istisnai durumu olanların haricindeki araçların kente giriş-çıkışına izin vermedi. İzmir-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan Manisa'da, Süreyya Tabiat Parkı Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, durdukları araçlardan ikametgah, izin belgesi, çalışma durumu, fatura gibi belgeleri gösteremeyenleri geldikleri yönlere geri gönderdi. Polis ekipleri, ayrıca sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, maske ve eldiven takmayanları da uyardı.

Sürücüler, uygulanan tedbirlerin yerinde ve olumlu bulduklarının altını çizerek, e-devlet üzerinden istisnai durumlarını belirtebilecek işlemleri rahatlıkla gerçekleştirdiklerini ve bu şekilde zorunlu durumlarda geçiş yapabildiklerini ifade ettiler.

Her gün binlerce aracın kullandığı yol boş kaldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının gönderdiği yeni tedbirler sonrası, her gün binlerce aracın kullandığı İzmir-İstanbul kara yolunun Manisa'yı İzmir'e bağlayan bölümünde araç trafiği yok denecek kadar azaldı. kara yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi.