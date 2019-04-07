Ülkelerinden iç karışıklık ve savaşlardan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan göçmen öğrenciler 'Bana hikayeni anlat' isimliği etkinlik kapsamında fotoğraflarla hikayelerini anlattı. Programda kendi fotoğraflarıyla geçmişlerini anlatan öğrenciler de salondakiler de duygu dolu anlar yaşadı.

Farklı sebeplerden ülkelerini bırakarak Türkiye'ye sığınan birçok göçmen artık yaşadıkları evi, gezdikleri sokakları, oyun oynadıkları arkadaşlarını sadece fotoğraflarda görüp anılarını tazelemeye çalışıyor. Memleketleri Irak'tan binlerce kilometre uzaklıktaki Manisa'da yaşayan, kimi 3, kimi de 5 yıl önce ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mülteci çocukların yanı sıra Suriye, Irak ve Arakan'dan öğrencilerin de okuma fırsatı bulduğu Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde göçmen öğrenciler hikayelerini anlattı. Türkiye genelinde Manisa'nın da dahil olduğu 15 ilde yürütülen proje kapsamında 'Bana hikayeni anlat' isimliği etkinlik Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi.

Göçmen öğrenciler kendilerine ait fotoğraflarıyla savaş sürecini ve bu süreçte neler yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygu dolu anlar da yaşandı. Kendilerine ait fotoğraflarla geçmişlerini anlatan mülteci öğrencilerin anıları programa katılanları da duygulandırdı.

Programa Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fevzi Yüksel ve Mehmet Emin Ercan, Okul Müdürü Gönül Çiftçioğlu, okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Program sonunda hikayelerini anlatan öğrencilere çiçek takdim edildi.